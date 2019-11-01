AOSB’de yangın tatbikatı

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ve kesintisiz üretim için sanayicilere sunduğu hizmetlerin yanı sıra eğitim çalışmalarını da sürdüren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce, sanayiciler ve çalışanlar için, en büyük beşeri afetlerden olan "yangına" yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi. AOSB Seyhan Toplantı Salonu'ndaki teorik eğitim Yangın Uzmanı Metin Sarac ve Falckon İtfaiye Müdür Yardımcısı Muharrem Solgun tarafından verildi. İşletmelerde ortaya çıkabilecek olası yangın felaketlerini önlemek ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilinç kazandırmak için düzenlenen eğitimde, Falckon Yangın Uzmanı Metin Sarac, yangının en büyük nedeninin beşeri unsurlar olduğunu dile getirdi. Saraç, "Yangınla insanlar arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bazı doğal nedenlerin dışında yangınların çıkmasında en büyük etken olarak insanı görüyoruz" dedi. Yangın esnasında yapılması gerekenleri anlatan Sarac, sunumun ardından katılımcılara uygulamalı olarak bir yangının nasıl söndürüldüğünü gösterdi. AOSB İtfaiye Merkezi'nde devam eden "Yangın Önleme ve Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı"nda itfaiye erleri kontrollü olarak ateş yaktı. Yangın ekipmanlarını giyen erler, katılımcılara farklı yangın söndürme yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı.