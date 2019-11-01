Artık anlatacak bir hikayeleri var

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ersin Stadı yıllar sonra tarihi bir karşılaşmaya daha ev sahipliği yaptı. Ziraat Türkiye Kupası 4.
tur maçında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak kupaya veda eden Tarsus İdmanyurdu
'nda teknik direktör Ergün Penbe
, Fenerbahçe
'yle eşleşmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Penbe
, iki takım arasında kalite farkının bulunduğunu belirterek, "Her şeye rağmen oyuncularıma teşekkür ediyorum"
dedi.
BİZ YILLARCA OYNADIK
Hafta sonu önemli bir maça çıkmalarına rağmen oynayan futbolcuların ellerinden geleni yaptığına inandığını söyleyen Penbe, "Galiba iki sakat verdik. Bizim için lig önemli ama Fenerbahçe maçı da prestij açısından önemliydi. Çünkü biz yıllarca oynadık. Rekabete girdik. Oynamayan, hiç karşılaşmayan oyuncularım vardı. Onların artık anlatacak hikayesi oldu"
diye konuştu.
GÜZEL OYUNUN PEŞİNDEYDİK
Teknik adam Penbe, "İzleyenlere iyi maç izlettiğimizi umuyorum. Biz hep 'iyi oynamaya çalışalım, oyunu çirkinleştirmeyelim' düşüncesiyle hareket eden bir takımız" dedi.