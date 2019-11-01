Artık anlatacak bir hikayeleri var

BUGÜN NELER OLDU

ersin Stadı yıllar sonra tarihi bir karşılaşmaya daha ev sahipliği yaptı.tur maçında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak kupaya veda eden'nda teknik direktör'yle eşleşmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi., iki takım arasında kalite farkının bulunduğunu belirterek,dedi.Hafta sonu önemli bir maça çıkmalarına rağmen oynayan futbolcuların ellerinden geleni yaptığına inandığını söyleyen Penbe,diye konuştu.Teknik adam Penbe, "İzleyenlere iyi maç izlettiğimizi umuyorum. Biz hep 'iyi oynamaya çalışalım, oyunu çirkinleştirmeyelim' düşüncesiyle hareket eden bir takımız" dedi.