Azılı hırsız tutuklandı

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bir işyeri ve kurumdan hırsızlık yapan şahsın 24 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. 14'ü hırsızlık, toplam 24 suç kaydı bulunan S.B adlı şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 18 Ekim 2019 günü Şehitkamil ilçesinin Zeytinli Mahallesi İpek Yolu Caddesi üzerinde bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayının faillerini yakalamaya yönelik Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Timlerince yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.B adlı şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şahsın yapılan incelemelerde 14'ü hırsızlık olmak üzere 24 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep Kapalı Cezaevine konuldu.