Bakır hırsızı yakalandı

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bakır üretimi yapan bir şirketten Mersin Limanına teslim etmek üzere aldığı 22 ton bakırı satmak için Gaziantep'e getirin bir kişi ile ürünü almak isteyen 2 hurdacı gözaltına alındı. 27 Ekim 2019 günü Kayseri'de bakır üretimi üzerine faaliyet gösteren, bir şirketten 22 ton 340 kilogram ağırlığında kalaylı bakır yükünü alan TIR şoförü F.Y. Mersin Limanına teslim etmesi gerekirken, tır üzerinde bulunan yükü önce Mersin'de boş araziye boşalttıktan sonra başka bir dorseye yükleyerek Gaziantep'e getirdi. Bunun üzerine şüpheliler 29 Ekim 2019 günü Gaziantep'te Geylani Mahallesi bulunan hurdacılık yapan O.Y. ve A.S. isimli şahıslara malzemeleri satarken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerindeki boş arazide 24 adet mavi-beyaz renkli boş makara ve dorse içerisinde çok sayıda makaralara sarılmış bakır tel görevliler tarafından muhafaza altına alındı.