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Bisiklet şampiyonasına Rusya damgası

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Bisiklet şampiyonasına Rusya damgası
GAZIANTEP Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'yla Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun iş birliğinde Türkiye'de ilk defa düzenlenen 14'üncü Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nın ikinci günü, zorlu müsabakalara sahne oldu. Nefesleri kesen Bireysel Zamana Karşı Yarışmada, 25 kilometre kadınlar kategorisinde Ukrayna'dan Yelisaveta Topchaniuk, Rusya'dan Aleksandra Ruslanovna Evdokimova'yla Victoria Vyacheslavovna Shiryavskova dereceye girdi. 35 kilometre erkeklerde ise, Rusya'dan Dmitry Andreevich Rozanov, aynı ülkeden Ivan Vladimirovich Makarov ve Polonyalı Pavel Arciszewski madalya kazandı.
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Bisiklet şampiyonasına Rusya damgası
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