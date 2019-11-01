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Ceyhan’da heyecanı

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Ceyhan’da kick boks heyecanı
Kick Boks Adana İl Temsilciliği tarafından organize edilen İllerarası Kick Boks Cumhuriyet Kupası Ceyhan'da yapıldı. 9 ilden 24 kulübün katıldığı şampiyonaya 300 üzerinde sporcu müsabakalara çıktı. Kick Boks Adana İl Temsilcisi Şehmus Baysal, kick boks sporunu her ilçede şampiyonalar yaparak güçlendirdiklerini belirterek, "Bir sonraki şampiyonamızda çıtayı biraz daha yükselteceğiz" şeklinde konuştu.
Gün boyu süren müsabakalar sonrasında Yıldızlar Takım Maçı'nda AYS Spor Kulübü A Takımı 1'inci, Nizam MAE Hem Spor Kulübü 2'nci, AYS Spor Kulübü B Takımı 3'üncü, Altunay Spor Kulübü ise 4'üncü oldu. Minikler Takım Maçı'nda ise Kenan Karık Spor Kulübü 1'inci, Kadıoğlu Spor Kulübü 2'nci, Nizip MAE Hem Spor Kulübü 3'üncü, AYS Spor Kulübü 4'üncü olmayı başardı.
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Ceyhan’da kick boks heyecanı
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