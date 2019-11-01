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Çok sayıda hırsızlık olayına karıştılar

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Çok sayıda hırsızlık olayına karıştılar
OSMANİYE'DE, çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta, 11 hayvan hırsızlığı ile 3 evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, İ.K. ve K.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, P.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların çaldığı hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
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Çok sayıda hırsızlık olayına karıştılar
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