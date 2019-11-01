Daloğlu’nun 275 eserden oluşan sergisi açıldı

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Hakan Daloğlu'nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı desenlerden oluşan "Faust: Gelişmenin Trajedisi" adlı ve 275 eserden oluşan kişisel sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ne bağlı Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sanatçı Hakan Daloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, "An itibariyle Yakın Doğu kampüsünde 8 ülkenin (Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye, Belarus, Kosova, Almanya ve Litvanya) sanatçılarının eserlerinden oluşan 8 ayrı sergide, toplamda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üretilen 734 çalışmanın daha sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hakan Daloğlu'nun sergisi ile birlikte bir yıl içerisinde 166. serginin açılışını şu an gerçekleştiriyoruz" dedi.