Demirtaş çifti gecenin ev sahipliğini üstlendi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü olması sebebiyle resepsiyon verdi. Anemon Otel'de gerçekleştirilen resepsiyona katılım yüksek oldu. Vali Demirtaş, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlayarak, "96 yıl önce bugün, parolası "Ya İstiklal, Ya Ölüm" olan bir varoluş mücadelesinin Cumhuriyetle taçlandığı, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gündür" dedi. "Bugün, "Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün yüreklere silinmemek üzere kazındığı fevkalade anlamlı bir gündür. Bununla birlikte insanlık tarihinin en haksız işgallerinden birine milletimizin topyekûn "dur" dediği gündür." diyen Vali Demirtaş, Cumhuriyetin tarihte var olan, bugün varlığını sürdüren ve gelecekte de var olma kararlılığında olan milletimizin, çağdaşlaşma sürecinin son aşaması olduğuna dikkat çekti.