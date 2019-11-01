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’da huzur ve güven uygulaması

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Hatay’da huzur ve güven uygulaması
DENETİMLERDE 805 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı ve 294 araç kontrol edildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 200 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı yollarda ve umuma açık yerlerde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yaptı. Ekipler, şüpheli araçları ve şahısları durdurup arama gerçekleştirdi. Denetimlerde 805 kişinin kimliği sorgulanırken, 294 araç da kontrol edildi. Kusurlu araçların sahiplerine idari para cezası kesildi.
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Hatay’da huzur ve güven uygulaması
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