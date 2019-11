Kan Bağışla Can Yaşasın

BUGÜN NELER OLDU

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak Genel Merkezin yanı sıra 81 il ve Gazi Meclis'de 'Kan Bağışla ki Can Yaşasın' diyerek başlatılan kan bağışı kampanyasına AK Parti Adana teşkilatları da destek verdi. Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından Gençlik Meydanı'nda kurulan çadırda gerçekleştirilen kampanyaya il ve ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Katılım fazla olunca kan vermek isteyenler sıraya girdi. Kampanya akşam saatlerine kadar devam etti. İlk olarak kendisi kan bağışında bulunan AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Türk Kızılay'ın kurulduğu günden bu yana insanlığın merhameti ve vicdanı olduğunu ifade ederek "Her insan kan verdiği zaman bir can kurtardığının bilincinde olmalı. Her sağlıklı insan kan vermeli. Yaptığımız her kan bağışıyla zor durumda olan ihtiyaç sahibi kişilerin derdine derman olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hele bir de kan verdikten sonra verdiğimiz kanın nereye gittiği konusunda mesaj geliyor ve insan daha çok mutlu oluyor" şeklinde konuştu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kan bağışında bulunarak kampanyaya destek olanlara teşekkür etti. Başkan Saygılı, ayrıca AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ile İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can'a kampanyaya desteklerinden dolayı plaket takdim etti.