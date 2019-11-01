Melih ABİ: Parkı bu hale getirenler insan değil mi?

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda şehit Şahin Polat Parkı çöplüğe dönmüş.Birileri çekirdek çitlemiş, cips yemiş artıklarını da öylece bırakmış.Vicdansız eminim senin evinde böyle pis Ruhun pis çünkü.Yedin içtin çöplerini neden oraya bırakıyorsun?Merak ediyorum o kafanın içinde beyin yerine ne var?Eğitim şart diyorlar ya...Bunun eğitimle ne alakası var?Şehidimizin kemiklerini sızlatıyorsun.Yapmayın böyle.Yediğini o poşetlerden birine koy.Sonra da çöp kutusuna at.Zaten adım başı çöp konteynırları var!Kirletirsen birileri de temizlemek zorunda kalır.Temizlik görevlileri bile pes dedi artık!Yaptığını insan yapmaz!motosiklet sürücülerinin üzerine sürüyoruz.Üstlerine sürüyoruz desek yalan olmaz!Motorculardan hata yapanlar da oluyor.Ama araç sürücüleri de hata yapıyor.Onların kaportaları yok!Kaportaları canlarıdır.Bunu unutmamak lazım!Makas atan, kırmızı da geçen araç sürücülerini görüyoruz!Motosiklet sürücüleri de aynı.Ama hepsi değil.Ne olursa olsun!İşimiz onları sıkıştımak olmamalı.Ya da kazaya yol açabilecek şekilde araç kullanmamalıyız!Yeşilevler'de bir motosiklet sürücüsü hata yapmış.Sonra da araç sürücüsünden özür dilemiş.Uzatmaya gerek var mı?Yaptığı hatanın farkında ve özür diliyor.Bir daha yapmaz.Sen de tamam kardeşim dikkatli ol de yoluna devam et!Sonuçta motosiklet sürücüleri de plaka çıkarıyor, sigortasını yaptırıyor.Araç sürücüleri kadar onlarında yol hakkı var.