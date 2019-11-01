Mersin sokakları dansçılarla renklendi

BUGÜN NELER OLDU

yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali bugün başlıyor. 1- 3 Kasım tarihleri arasında Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içinde 70 dönümlük alanda düzenlenecek olan festival kapsamında, tamamen narenciye ürünlerinden yapılan süslemelerin büyük bölümü tamamlanırken, sahil festival heyecanını yaşamaya başladı. Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında kente gelen yabancı dansçılar sokakları renklendirdi. Festivalin düzenleneceği alanda sahne alacak olan yabancı ülke dansçıları merkez Akdeniz Belediyesi önünde figürlerini sergiledi. Kentin en kalabalık caddesi olan Hastane Caddesi boyunca dans ederek yürüyen dansçılar yoğun ilgi gördü. Dansçılara alkış tutarak eşlik eden vatandaşlar fotoğraf çekti. İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir Türkiye'nin birçok yerinde meyve festivallerinin yapıldığını söyleyerek, "Mersin Narenciye Festivali'ni diğer festivallerden ayıran özellik şu, biz meyvenin kendisini süsleme aracı olarak kullanıyoruz. Festival alanında toplamda 20 figürümüz var. Bunları da süslemek için 100 ton narenciye ürünleri kullanıyoruz" dedi.