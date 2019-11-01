Okul çevrelerinde denetimler arttı

BUGÜN NELER OLDU

toplam 11 okul çevresinde yapılan denetimlerde bir internet kafeye işlem yapılırken, 133 şahıs, 17 okul servisi ve 26 şahsı araç denetlendi. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesindeki 5, Şahinbey ilçesindeki ise 6 okul olmak üzere toplam 11 okul çevresinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 park, 6 büfe, 1 internet kafe kontrol edildi. Toplam 133 şahıs, 17 okul servisi, 26 şahsi aracın ise sorgusu yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından 2 araç trafikten men edilirken 3 araca para cezası uygulandı. Ayrıca bir internet kafeye küçük yaşta çocuk bulundurmaktan, bir büfeye de TABDK belgesi olmadan sigara satışı yapmaktan yasal işlem yapıldı.