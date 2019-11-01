SABAH yazdı ihale iptal oldu

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tarafından satışa çıkarılan Antakya'daki Eski otogarın satış ihalesi kamuoyu baskısı nedeni ile iptal edildi. İhalenin iptal haberi otogar çevresinde bulunan esnafın ihalenin iptali ile ilgili yaptığı basın açıklamışı sırasında geldi. Haberi alan esnaf sevince boğuldu. Eski otogarda faaliyet gösteren esnaflar basın açıklaması gerçekleştirdi. Eski Otogar dükkânlarında çalışan 106 esnaf Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunarak ihaleyi durdurma çağrısında bulundu. Eski Otogar girişinde bir araya gelen esnafların düzenlendiği basın açıklamasına vatandaşlarda destek verirken, bölgede çalışan esnaflardan çağrı geldi.Eski Otogar esnafları adına konuşan Sami Süleyman Süner ekmek teknelerinin rızaları olmadan ellerinden alındığını ifade ederek, "Bizler Eski Otogar Esnafları olarak Hatay Büyükşehir Belediyesinin eski otogar ve civarında yer alan dükkânların satış ihalesini durdurmasını ve karar alma süreçlerine burada uzun bir dönemdir kiracı olarak kalan esnaflarında dâhil edilmesini istiyoruz" dedi. Süner, "1.dereceden sit alanı olan bu bölge Antakya'mızın önemli bir kültürel mirasını oluşturmaktadır. 106 Esnafın çalıştığı bu alan 2 bin kişinin geçimini sağlamaktadır. Eski Otogarın yerini Ökten ailesi yeni bir Otogar yapılması şartı ile hibe etmişti. Şimdi burada gerçekleştirilecek yeni proje hem binlerce esnafın işsiz kalmasına hem de bu alanın talan edilmesine neden olacaktır.40 yıldır kiracı olan bizler bu sürecin bizlere danışılmadan sona erdirilmesini istemiyoruz" dediSüner ayrıca Antakya'nın binalardan çok yeşil alana ihtiyaç duyduğunu ifade ederken eski otogarın iç kısmının yeşil alan yapılabileceğini de ifade etti. Süner, "Hatay Büyükşehir Belediyesi var olan dükkânları esnaflarında hak kaybına uğramayacağı bir şekilde yeniden düzenlemeli ve satılacaksa ayrı ayrı dükkân olarak satılması da belediye daha fazla kazanç sağladığı gibi otogarın içinde belediye kalıp ve kentimizin ihtiyaç duyduğu yeşil alanları çoğaltmalıdır" dedi. Süner, "Yapılan ihale derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde zaten ekonomik kriz ile boğuşan ve uzun vadeli kredi çeken esnaf daha büyük bir darboğaza sürüklenecektir. Sosyal Demokrat Belediyecilik halktan kaçarak ihaleler düzenlemek değil, halkla birlikte çözümler üretmektir. Hatay Eski Otogar Esnaflar olarak bizlere desteklerini veren Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'e ve Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Teksöz'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Esnafın basın açıklaması yaptığı saatlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi encümen salonunda yapılan Eski otogarın satış ihalesi iptal edildi. Kamuoyu baskısı nedeni ile iptal edildiği öğrenilen satış ihalesinin iptaline en çok esnaf sevindi.