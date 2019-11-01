SANKO uzmanlık eğitimine başladı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, tıp eğitimine mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini de eklediklerini söyledi. SANKO Üniversitesi 2019- 2020 eğitim öğretim dönemi akademik yıl açılışı, Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Akademik yıl açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı ve Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, komşu illerdeki üniversitelerin rektörleri ve il protokolü ve akademisyenler katıldı. SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yeni bir üniversite olmalarına rağmen sürekli geliştiklerini söyledi. Dağlı, ilk mezunlarını verdikten sonra URAP kıstaslarına göre düzenlenen üniversite sıralamasına girdiklerini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda hızla yükseleceğimize inanıyorum. Geçen yıl 16 ayrı bilimsel çalışmaya ev sahipliği yaptık. Akademisyenlerimiz 99 ayrı bilimsel makaleye katkıda bulundu. Önümüzdeki yıl 6 ayrı bilim dalında asistanlarımız eğitime başlayacak" dedi.