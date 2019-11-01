Tarsus’ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı

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Tarsus ilçesinde Bolatlı ilk ve ortaokulunda 'Tasarım ve Beceri Atölyesi' açıldı. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Tarsus Şelale Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği tarafından Bolatlı İlk ve Orta okulunda yaptırılarak hazırlanan Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin geleceğin güvencesi olan çocukların eğitimine çok ciddi katkılar sağlayacağını belirterek, "Tasarım ve Beceri Atölyesi çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, daha çok düşünmelerine, hayallerini tasarlamaya ve üretmeye büyük destek olacaktır. Bu tür projeler Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu içerisinde çok önemli bir yeri olan Tasarım ve Beceri Atölyeleri uygulamalarının Tarsus'ta Bolatlı ilk ve ortaokulunda kurulması bizleri çok mutlu etmiştir" dedi. Okul Müdürü Salih İpek, 20 bin liraya mal olan Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin kendi okullarında kurulmasından dolayı sevinçli olduklarını belirtti.