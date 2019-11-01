Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tarsus’ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı

Tarsus’ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Tarsus’ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde Bolatlı ilk ve ortaokulunda 'Tasarım ve Beceri Atölyesi' açıldı. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Tarsus Şelale Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği tarafından Bolatlı İlk ve Orta okulunda yaptırılarak hazırlanan Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin geleceğin güvencesi olan çocukların eğitimine çok ciddi katkılar sağlayacağını belirterek, "Tasarım ve Beceri Atölyesi çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, daha çok düşünmelerine, hayallerini tasarlamaya ve üretmeye büyük destek olacaktır. Bu tür projeler Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu içerisinde çok önemli bir yeri olan Tasarım ve Beceri Atölyeleri uygulamalarının Tarsus'ta Bolatlı ilk ve ortaokulunda kurulması bizleri çok mutlu etmiştir" dedi. Okul Müdürü Salih İpek, 20 bin liraya mal olan Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin kendi okullarında kurulmasından dolayı sevinçli olduklarını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN