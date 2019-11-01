Yakın Doğu Koleji’nde büyük coşku yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü, Yakın Doğu Kolejinde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Şiirler ile marşların seslendirildiği törende, "İstiklâl Marşı Oratoryosu" okundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama etkinlilerinde, Okul Müdürü Asım İdris, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Okul Müdürü İdris, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmasının en önemli görevlerimizden olduğuna vurgu yaparak, özellikle gençlere düşen görevlerden bahsetti. İdris Atatürk fikirlerini yaşatmanın önemi de vurgu yaptı.