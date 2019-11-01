Yüreğir’den eğitime büyük destek geldi

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde gençlerle birlikte yaşadı. 3 bin öğrenciye eğitim seti hediye eden Başkan Kocaispir Mayıs ayında yapılan ödüllü seviye belirleme sınavında dereceye giren öğrencilerin de hediyelerini dağıttı. Öğrencilere tablet dağıtan başkan Kocaispir başarılar diledi. Gençlerin eğitimlerine destek olmaktan son derece mutlu olduklarını belirten Başkan Kocaispir "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz"' dedi. Yüreğir Belediyesinin asli görevi olmamasına rağmen çocukların rahat ortamlarda eğitim öğretimlerine devam etmeleri için ilçedeki bütün okullara destek olduklarını belirten Kocaispir, "Eğitime Dokun' projemizle bütün okullarımızın bakım onarım ve temizliğini gerçekleştirdik" dedi.