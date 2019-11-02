3 görev bir arada

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerinden Türkbahçe Mahallesi'nin muhtarı, hem çocuklarına annelik hem de teknik direktörlük yapıyor. İslahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki'nde muhtarlık seçimini kazanan 38 yaşındaki, aynı zamanda eviyle de ilgilenerek 2 çocuğuna annelik yapıyor.Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir toplum oluşması amacıyla takım oluşturan Çetin, kurduğu takıma da teknik direktörlük yapıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Çetin, yardımsever ve mahalle sakinlerinin desteği ile gençlere spor ayakkabısı ve forması da aldı. Çetin,dedi.