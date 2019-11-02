Aynı hatta tren faciası

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Adana'da 3 gün önce tren kazasında amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte bu kez spor yapan bir kadın, ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dört gün önce 21 yaşındaki genç futbolcu Sedat Damar'ın tren kazasında hayatını kaybettiği Cumhuriyet Mahallesi, Serap Aktaş Koşu yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Yürüyüş yapan 49 yaşındaki Nilgün Çolak, kulağındaki kulaklık nedeniyle farketmediği ray döşeme makinesinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kazanın hemen öncesinde ize üzerinden demiryolu geçen tarihi Demir Köprü'de yük treni çarpan Enes Erbil (18), ağır yaralandı. Köprüden itfaiye vincine bağlanan sedye ile indirilen Erbil, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Demir Köprü'de saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Demiryolunun geçtiği tarihi köprüde yürüdüğü ileri sürülen Enes Erbil'e Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tren yolunda kanlar içinde yerde kalan Erbil, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı Erbil'in durumunun ağır olduğu bildirildi.