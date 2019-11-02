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Belediyeden özel öğrencilere özel hizmet

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 2.11.2019
Belediyeden özel öğrencilere özel hizmet
ERDEMLİ Belediyesi, Arpaçbahşiş'te açılacak olan Özel Eğitim Lisesi bahçesinde özel çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Arpaçbahşiş Mahallesinde bulunan ve bahçesi öğrencilerin kullanımına elverişli olmayan Özel Eğitim Lisesinde çevre düzenlemesi faaliyetleri gerçekleştiren Belediye, özel çocuklara özel yeni sosyal yaşam alanı oluşturdu. Okul bahçesine beton dökerek tozla mücadele eden Belediye, aynı zamanda öğrencilere eğitimlerinde destek oluşturacak bahçe düzenlemesini de yaptı. Eğitime ve eğitimcilere her konuda destek olduklarının altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çocuklarımızın geleceğini önemsiyoruz. Onların vatana ve millete hayırlı bireyler olmasının da bizlerin sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olabileceğinin farkındayız" dedi.
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Belediyeden özel öğrencilere özel hizmet
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