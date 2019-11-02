Beyhan Demirtaş, kadın Konuk Evi’ni ziyaret etti

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Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında hazırlanan "Kristalleri İncitme" projesinin uygulanacağı Yeşilbağlar Mahallesi Kadın Konuk Evi'ni ziyaret etti. Yüreğir Kaymakamlığı ve Yüreğir İlçe Müftülüğü koordinesinde hazırlanan proje hakkında bilgiler alan Demirtaş, ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede bir kadının yaşadığı değişimle toplumun gelişmesine katkı sunacağını, bu amaçla kadınların her açıdan kendilerini geliştirmesine olanak sağlayacak her türlü çalışmaya destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Konuk evinde haftanın üç günü 11 konu başlığında uzman, sosyolog ve rehber hocalar tarafından verilecek aile danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin de aile içi iletişimde önemli katkılar yapacağını ifade eden Beyhan Demirtaş, bu anlamlı projede emeği geçen herkesi tebrik ettiğini vurguladı. Ziyaret; Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.