Çiftçiler Tarım Fuarı’nda

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Odası Çiftçileri, bu yıl 6.sı düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük tarım fuarlarından olan Anamur Tarım Fuarına götürdü. Erdemli Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Aydın Çiftçi, Meclis Başkan Vekili Hasan Topçu, yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve çiftçilerden oluşan Erdemli heyetini Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş karşıladı. Erdemli'li çiftçiler, sera malzeme ve ekipmanları, sera ısıtma soğutma havalandırma teknolojileri, damla sulama ve ekipmanları, sulama, makine ve ekipmanları, fide, fidan, tohum, organik gübre, gübre ve bitki besleme, bitki yetiştirme ortamları, tarım makineleri, ekipmanları inceleme imkanı buldu.