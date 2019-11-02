Çukurovalı öğrenciler kan bağışında bulundu

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Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileri Adana Kızılay Kan Merkezi'nin organize ettiği 'Kan Toplama' etkinliğine katıldı. "Bir Ünite Kan İle Üç Kişinin Hayatına Destek Ol" temalı etkinlikte çok sayıda öğrenci, kampüs içerisindeki fakülte ve MYO önlerine kurulan kan bağışı çadırına akın etti. Etkinlikle ilgili bilgi veren Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Öznur Bağçıvan, kampanyaya destek veren Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar başta olmak üzere, fakülte/ yüksekokul yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti. Her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bağçıvan, "Ülkenin kan ihtiyacının %82'sini karşılayan Türk Kızılayı'nın hedefi ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamaktır. Kurum, ülke genelinde 17 Bölge Kan Merkezi, 64 Kan Bağış Merkezi ve 150'den fazla mobil kan bağış aracı ile hizmet vermektedir. Türk Kızılayı, hasta güvenliği açısından bağışlanan her kanı modern laboratuvarlarda testlere tabii tutar ve kanı ihtiyacı olan kişilere verilmek üzere hastanelere ulaştırır" dedi.