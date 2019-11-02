Endişeye gerek yok

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FF 1. Lig'de 7 haftadır galibiyete hasret kalan Adanaspor bugün şansızlığını Boluspor
karşısında kırmak istiyor. Bugün saat 16.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Bolu'yu konuk edecek olan turuncu-beyazlı ekipte tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapıldı.
Teknik direktör Engin İpekoğlu, camiaya seslenerek, "Bulunduğumuz konum itibariyle endişe duyulacak bir şey olduğuna inanmıyorum. Eksik olan oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla iyi sonuçlar gelecektir"
dedi.
YÜREKTEN OYNAMAK ZORUNDAYIZ
İpekoğlu, düşündüğü 11'i sahaya çıkartamadığını belirterek, "Kağıt üzerinde oynaması gereken 4-5 oyuncu ile daha sahaya çıkamadık. Bunlar ciddi anlamda bizi sıkıntıya sokuyor. 5-6 tane yabancı oyuncu transferi yapıyorsunuz ama bunlardan faydalanamıyorsunuz. Bu da takım içerisinde sıkıntıya yol açıyor. En azından onlar olduğu zaman diğer oyuncular biraz daha koşmak, mücadele etmek ve yürekten oynamak zorunda kalacaklar. Bu rekabet ortamını sağlayamıyoruz"
diye konuştu.
OYUNCULAR İÇİN BURASI BİR FIRSAT
ADANASPOR'UN yabancı oyuncu sayısının çok olduğu için bazı kesimler tarafından eleştirildiğini belirten İpekoğlu, "Gurbetçi oyuncu, yabancı oyuncu diye ayrıma gerek yok. Birçoğu genç oyuncu, Adanaspor'u basamak olarak görürlerse Süper Lig'e gitmek için fırsat. Ligimiz önemli bir lig. Bizim de onlardan iyi bir performans beklemek hakkımız. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık" şeklinde konuştu.
KUPA MAÇI MORAL OLDU
Şu anda tek düşüncelerinin Boluspor maçı olduğunu söyleyen teknik adam İpekoğlu, "Zor bir karşılaşma. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. Burada bizim en büyük silahımız taraftarımız olacak. Hazırlıklarımızı tamamladık. Oyuncularıma gerekli uyarıları yaptım. Bu maçın önemini biliyorlar. Haftayı galibiyetle kapatarak üç puan hasretine son vermek istiyoruz. bu anlamda kupa maçı da bizim için moral oldu"
dedi.