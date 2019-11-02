Endişeye gerek yok

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de 7 haftadır galibiyete hasret kalan Adanaspor bugün şansızlığınıkarşısında kırmak istiyor.Teknik direktör Engin İpekoğlu, camiaya seslenerek,dedi.İpekoğlu, düşündüğü 11'i sahaya çıkartamadığını belirterek,diye konuştu.ADANASPOR'UN yabancı oyuncu sayısının çok olduğu için bazı kesimler tarafından eleştirildiğini belirten İpekoğlu, "Gurbetçi oyuncu, yabancı oyuncu diye ayrıma gerek yok. Birçoğu genç oyuncu, Adanaspor'u basamak olarak görürlerse Süper Lig'e gitmek için fırsat. Ligimiz önemli bir lig. Bizim de onlardan iyi bir performans beklemek hakkımız. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık" şeklinde konuştu.Şu anda tek düşüncelerinin Boluspor maçı olduğunu söyleyen teknik adam İpekoğlu,dedi.