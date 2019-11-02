Fadıloğlu, gençlerle çay sohbetinde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Gençlik Kampı'nda liseli ve üniversiteli gençlerle çay sohbetinde buluştu. Her yıl 20 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan Gençlik Kampı'nda doğanın misafiri olan genç öğrenciler, heyecan ve macera dolu etkinliklerde keyifli zamanlar geçiriyorlar. "Gençler Doğada Buluşuyor" projesi kapsamında her yıl 20 binin üzerinde genç öğrenciyi Dülük Tabiat Parkı'nda yer alan Gençlik Kampı'nda ağırlayan Şehitkamil Belediyesi, yaz ve kış dönemlerinde mevsim şartlarında düzenlediği günü birlik ve konaklamalı kamp çalışmalarıyla gençlerin doğa ile iç içe keyifli zamanlar geçirerek moral depolamalarına olanak sağlıyor. Ulaşım, yemek, kostüm ve kamp materyallerinin Şehitkamil Belediye Başkanlığınca ücretsiz olarak sağlandığı kamplarda gençler, en çok paintball ve zipline istasyonlarında gerçekleştirilen etkinliklere ilgi gösteriyor. Gençlik Kampı'nda Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri ile Yeşilay Derneği Gaziantep Şubesi'nin genç gönüllerini misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerle kariyer planlamaları ve sanat, spor alanında gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili koyu bir çay sohbeti gerçekleştirdi.