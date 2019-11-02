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Genç raketler derece ile döndü

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Genç raketler derece ile döndü
MERSIN'DE Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde bulunan Tenis Kulübü öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 13+ Yaş Tenis Turnuvası'nda 2 kupa ve bir madalya kazandı. Tenis Eğitmeni Cevdet Özdemirtaş'ın sporcularından Kahraman Gümüştekin 2. grup 1'incisi; Murat Korkmaz 1. grup 2'ncisi, Selçuk Efe Soylar ise yine 2. grup 3'üncüsü olarak turnuvayı tamamladı. Akdenizli genç raketler, bu başarıyla birlikte turnuvadan 2 kupa ve 1 madalya ile ayrıldı. Akdeniz'in tenisçileri, birkaç ay önce düzenlenen turnuvalardan da önemli derecelerle dönmüştü. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tenis sporcularını ve Tenis Eğitmeni Özdemirtaş'ı tebrik etti.
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Genç raketler derece ile döndü
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