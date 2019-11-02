Genç raketler derece ile döndü

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DEünyesinde bulunan'nce düzenlenen'nda 2 kupa ve birmadalya kazandı.'ın sporcularından2. grup 1'incisi;1. grup 2'ncisi,ise yine 2. grup3'üncüsü olarak turnuvayı tamamladı.Akdeniz'in tenisçileri,birkaç ay önce düzenlenen turnuvalardanda önemli derecelerle dönmüştü.Belediye Başkanı MuhammetMustafa Gültak, tenis sporcularını veTenis Eğitmeni Özdemirtaş'ı tebrik etti.