Genç raketler derece ile döndü

MERSIN'DE Akdeniz Belediye Spor Kulübü b
ünyesinde bulunan Tenis Kulübü öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
'nce düzenlenen '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 13+ Yaş Tenis Turnuvası
'nda 2 kupa ve bir
madalya kazandı. Tenis Eğitmeni Cevdet Özdemirtaş
'ın sporcularından Kahraman Gümüştekin
2. grup 1'incisi; Murat Korkmaz
1. grup 2'ncisi, Selçuk Efe Soylar
ise yine 2. grup
3'üncüsü olarak turnuvayı tamamladı. Akdenizli genç raketler, bu başarıyla birlikte turnuvadan 2 kupa ve 1 madalya ile ayrıldı.
Akdeniz'in tenisçileri,
birkaç ay önce düzenlenen turnuvalardan
da önemli derecelerle dönmüştü.
Belediye Başkanı Muhammet
Mustafa Gültak, tenis sporcularını ve
Tenis Eğitmeni Özdemirtaş'ı tebrik etti.