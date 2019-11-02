Genç tasarımcılar ödüllerini aldı

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisinin (TİM) desteğiyle Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen '8. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül töreni Adana Müzesi'nde düzenlendi. Yarışmanın 25 bin liralık birincilik ödülü 'Unutuş Nehri' tasarımıyla Sedef Sena Güler kazandı. Muhteşem gecenin açılış konuşmasını yapan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, tekstil sektörünün yıllar içerisinde değiştiğine dikkat çekerek, "Artık tüketiciler orijinal ve farklı tasarım ürünleri bekliyorlar ve bunları, hemen istiyorlar. Tüketici tercihleri hızlı değişiyor ve tüketiciler artık çok aceleci. 1995 yılında bir ürünü almak için 9 gün bekleyen tüketici bugün aynı ürünü 24 saatte almak istiyor. Üstelik de kişiselleşmiş bir ürün talep ediyor" dedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, "Tekstil ve hammaddeleri sektörü 2023 ihracat strateji haritasında, tasarım ve koleksiyonları çeşitlendirme, takipçilikten trend belirleyici olmaya geçme hedefleri belirlenmiştir. Önüne böylesine önemli bir hedef koyan tekstil sektörünün bu hedefe ulaşması noktasında tüm kesimler elini taşın altına koymalı, bu istikamette gece gündüz demeden çalışmalıdır" diye konuştu.8. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın 25 bin liralık birincilik ödülü 'Unutuş Nehri' tasarımıyla Sedef Sena Güler, 20 bin liralık ikincilik ödülü 'Ona Eureka' tasarımıyla Serdar Akyüz, 15 bin liralık üçüncülük ödülü ise 'Ine Nary' tasarımıyla Maide Özer'e verildi.Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da tasarım, inovasyon ve ürün geliştirmeye önem verilmesinin gerektiğini belirterek, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak 2008 yılında tebliğ yayınlayarak tasarım ofislerini, yurt dışına ihracatı destekleyeceğiz dedik. Desteklerimizi işleme koyduk. Bu desteklerimiz arasında bugün ki yarışmada var. Bizim amacımız tasarımcı sayımızı arttırmak. Hayaller kurmalıyız, o hayallerimizin peşinden koşturmalıyız" dedi.