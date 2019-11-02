Hatay’da geleneksel sanatlar sergisi

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Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Geleneksel Sanatlar Sergisi düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılış töreninde konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seval Yavuz, sergide İslam Medeniyeti kültür ve bilim çalışmalarının ön plana çıkarıldığı söyledi. Serginin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Yavuz, "Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı için üniversitemizde yapılan İslam Medeniyeti Kültür ve Bilim çalışmalarının ön plana çıkarıldığı etkinlikler kapsamında, doğum günü olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlediğimiz Geleneksel Sanatlar Sergimiz büyük ilgi gördü" dedi. Sergiyi Vali Rahmi Doğan'ın eşi Gülden Gülüzar Doğan da gezdi. Tezhip, hat, minyatür, ebru ve dokuma gibi çeşitli geleneksel sanat eserlerinden oluşan sergiyi Vali Rahmi Doğan'ın Eşi Gülden Gülüzar Doğan'da gezerek Proje Başkanı Prof. Dr. Seval Yavuz ve Proje Koordinatörü Dr. Berna İleri'den sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.