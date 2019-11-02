Herşey Caretta Carettalar için

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bu yıl altıncısı düzenlenen Caretta Bisiklet Festivali kapsamında 150 bisikletli Erdemli Alata sahilinde caretta carettaların üreme merkezi olan sahilde temizlik yaptı, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan carettalara dikkat çekmek amacı ile tarihi mekânlarda pedal çevirdi. Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYEM) Müdürlüğü ile Mersin Bisikletli Gezginler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği ''6. Caretta Bisiklet Festivaline 22 değişik ilden toplam 150 bisikletli katıldı. Festival kapsamında Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde temizlik yapan bisikletliler adına bilgi veren dernek başkanı Ahmet Salih Özenir, 6 yıldır nesli tükenme tehdidi altında bulunan Caretta Carettalara dikkat çekmek için Alata sahilinde temizlik yaptıklarını söyledi. 22 ilden katılan toplam 150 bisikletli ile birlikte hem bisiklet kullanmayı özendirmek, Mersin'i diğer illerden katılanlara tanıtmaya amaçladıklarını kaydeden Özenir, "Üç gün süren festival kapsamında 135 kilometre pedal çevrildi. Bu geleneği devam ettirmek için çaba harcıyoruz. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz" dedi. Sahil temizliği ile ilgili bilgi veren Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYEM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinin Mersin'deki 5 adet deniz kaplumbağası üreme alanlarından bir tanesi olduğunu belirtti.