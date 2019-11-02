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İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 2.11.2019
İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı
ADANA'DA gerçek diş hekiminin diplomasıyla muayene açıp sahte diş hekimliği yaptığı öne sürülen ilkokul mezunu Osman Nuri B., hasta kılığına giren polis tarafından yakalandı. Daha öncede aynı suçtan cezaevine girip 8 ay tutuklu kaldığı öğrenilen zanlının emniyetteki ifadesi devam ediyor. Olay Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade Mahallesinde meydana geldi.

8 AY CEZAEVİNDE KALDI
İddiaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir kişinin sahte diş hekimliği suçundan yakalanıp 8 ay cezaevinde kaldığı şartlı tahliye olunca da tekrar yapmaya başladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ihbarcının verdiği adresi takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda diş hekimi R.S. adına bir muayene olduğunu belirledi.

İLKOKUL MEZUNU
Polis araştırmayı derinleştirdiğinde ilkokul mezunu Osman Nuri B.'nin eşiyle birlikte gerçek diş hekiminin diplomasını kullanarak muayene açtığını belirledi. Polis dolgu yaptırmak bahanesiyle hasta kılığına girerek söz konusu muayeneye baskın düzenledi. Yapılan şok baskında zanlı gözaltına alınırken muayenesinde bulunan ajandalara da el konuldu. Ajandalarda sahte diş hekiminin yaptığı diş işlemlerini ve aldığı ücretleri not ettiği görüldü.

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İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı
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