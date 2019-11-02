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Kaçak kazıya suçüstü yaptılar

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Kaçak kazıya suçüstü yaptılar
MERSİN'DE jandarma, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışmalarda Erdemli ve Toroslar ilçelerinde izinsiz kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 jeneratör, 1 kürek, 2 hilti, 1 fener, 1 kaz, 1 çapa alete, 1 elektrikli uzatma kablosu, 1 paletli kepçe ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, karakola götürüldü. Öte yandan, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulamada, şüpheli durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde 19 dolandırıcılık, 2 resmi belgede sahtecilik ve 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması olmak üzere 22 suçtan arama kaydı bulunan 1 kişi yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece 10 ayrı dosyadan tutuklandı. Tarsus'ta gerçekleştirilen traktör römorkunun çalınması olayıyla ilgili de çalışma yürüten ekipler, yaptıkları çalışmalarla olayı gerçekleştiren şahısları belirledi. Ekiplerin yaptığı operasyonla 3 kişi gözaltına alındı.
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Kaçak kazıya suçüstü yaptılar
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