Kahramanmaraş Tarım Fuarı açıldı

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bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle düzenlenen fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış konuşmasını Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun yaptı. Zabun, tarım ve gıda sektörünün önemine değindi. Zabun, "Ülkemizde 6 milyon insanımızın geçim kaynağı olan tarım sektörü, hem ülkemizde hem de dünyada insan nüfusunun hızla artmasıyla stratejik bir üretim alanı olmaya başlamıştır. Yapılan öngörüler, 2050 yılına kadar sadece dünya nüfusunun doyurulabilmesi için tarımsal üretimin %70 oranında artması, gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın %100 seviyesine çıkması gerekir" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen ise kentin tarımsal ürün çeşitliliği bakımından zengin olduğunu dile getirerek, belediye olarak üretime dayalı bir ekonomi sistemini benimsediklerini anlattı. Tarımsal sulama ve altyapı projelerine destek verdiklerini aktaran Şen, şöyle devam etti: "Yaklaşık 33 bin metre sulama kanalı yapılarak, 24 bin dekar arazi sulama sistemine kavuşturulmuştur. 211 bin metre sulama borusu yardımı yapılarak, belediye ve vatandaş iş birliğiyle yaklaşık 70 bin dekar alan kapalı sulama sistemine kavuşturulmuştur" diye konuştu.Şen, "Oluşturulan ve oluşturulacak olan altyapıyla su kaynaklarının etkin kullanılmasının sağlanmasını, yeni sulama sahalarının oluşturulmasıyla mevcut rekolte değerlerinin artırılmasını, bu sayede hem üreticilerimizin gelirinde artış sağlanmasını hem de şehrimizin üretim ekonomisinin büyümesini hedefliyoruz" dedi. Şen, Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere zeytin, ceviz ve elma fidanı olmak üzere toplam 855 bin fidan dağıttıklarını da sözlerine ekledi.