Kalp yetmezliği merkezi hastaların umudu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi işbirliğinde kurulduğu Kasım 2017'den beri hizmet veren ileri kalp yetmezliği merkezi'nde, ücretsiz takip ve tedaviler ile hastaların hastaneye yatış ihtiyaçları azaltılıyor. Kuruluş amacı, hastalara zamanında müdahalede bulunmak, ileri kalp yetmezliğinden doğan ve hayati tehlike yaratan riskleri en aza indirgemek, hastaların yaşam kalitesini artırırken, yaşam sürelerini uzatmak olan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi'nde, alanında uzman kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekipleri tarafından kalp sağlığına ilişkin hizmetler sunuluyor. İleri kalp yetmezliği bulunan hastalara ücretsiz olarak muayene olabilme imkanı sunulan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İleri Kalp Yetmezliği Merkezi'nde, her hastaya elektrokardiyografi, akciğer filmi, geniş çaplı kan tahlilleri ve ekokardiyografi tetkikleri yapılıyor, kalp pili bulunan hastaların kalp pilleri kontrol ediliyor, gerekli görüldüğü takdirde yeni ilaç tedavileri uygulanıyor, su ve tuz kısıtlaması ile kilo takibi eğitimleri veriliyor. Kurulduğu günden bu yana 200'e yakın hastaya ulaşılan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi'nde hastaların sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor.