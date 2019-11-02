Mersin’de görsel şölen başlıyor

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası bugün Mersin'de düzenlenecek. Mersin Motosiklet Kulübü
'nün organize edeceği Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Mersin Narenciye Festivali
ile birlikte yapılacak. Yarışlar, yarın son bulacak. İlk kez Mersin sahilinde yapılacak şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatacak olan yarışlara Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 25 sporcu katılacak.
Yarışlar; Pro Open, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak. Festival kapsamında, Türk ve yabancı flyboard kullanıcılarının da katılacağı Uluslararası Mersin Narenciye Festivali Kupası
da düzenlenecek. Adnan Menderes Bulvarı
sahil yolu şeridinde oluşturulan özel alanda yarışçılar deniz üzerinde bütün hünerlerini sergilerken, festival alanında da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.