Mersin’de görsel şölen başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası bugün Mersin'de düzenlenecek.'nün organize edeceğiile birlikte yapılacak. Yarışlar, yarın son bulacak. İlk kez Mersin sahilinde yapılacak şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek.Yarışlar; Pro Open, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak. Festival kapsamında, Türk ve yabancı flyboard kullanıcılarının da katılacağıda düzenlenecek.sahil yolu şeridinde oluşturulan özel alanda yarışçılar deniz üzerinde bütün hünerlerini sergilerken, festival alanında da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.