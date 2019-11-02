Öğrenciler hastalıklara karşı ev ilaçlarını öğrendiler

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Günsel Çocuk Üniversitesi Galaksi-Evren Grubu öğrencileri "Büyük Annelerin Ev İlaçlarını İnceliyorum" eğitim atölyesinde nesilden nesile geçen popüler ev yapımı ilaçlar hakkında bilgiler alarak tıbbi çaylar hazırladı. Galaksi-Evren Grubu öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü ve Fitoterapi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli'nin eğitimini gerçekleştirdiği "Büyük Annelerin Ev İlaçlarını İnceliyorum" programında, mevsim değişikliklerinde yaygınlaşan soğuk algınlığı-grip hastalıklarından korunmak için veya öksürük vb şikayetler için kullanılabilecek tıbbi bitkileri (kekik, ıhlamur, tarçın,papatya, kuşburnu,mürver, ebegümeci, hatmi çiçeği vb) öğrendiler ve ailece içebilecekleri tıbbi çay karışımları hazırlamayı öğrendiler. Öğrencilere ev ilaçlarına yönelik bilimsel bilgiler konusunda sunum yapan Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğrencilere soğuk algınlığı, ishal, yaralanmalar ve uyku için evde büyük annelerin hazırladığı "ev ilaçlarını ve bitkilerini" tanıttı.