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Teyze katiline müebbet hapis

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 2.11.2019
Teyze katiline müebbet hapis
KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında eşinden ayrılan ve kızıyla evlenmek isteyen teyzesi Ulviye Demir'i (52) pompalı tüfek yaraladıktan sonra olay yerine gelen ambulans içinde tekrar ateş ederek teyzesini öldürüp iki kişiyide yaralayan Ferhat Erdoğan (27) hakkında savcı iddianamesini tamamlayarak mahkemeye sundu. Cumhuriyet savcısı Hasan Aydın'ın Katil zanlısı Ferhat Erdoğan hakkında Teyzesi Ulvi Demir'i kasten öldürmek 2 kişiyi de yaralamak suçundan savcının TCK 82/1 maddesine göre yaralamak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği iddianamesi ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Zanlı Erdoğan olay günü uyuşturucu hap ve alkol alığını söyleyip, "Çok pişmanım" dedi.
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Teyze katiline müebbet hapis
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