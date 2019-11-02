Teyze katiline müebbet hapis

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Elbistan ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında eşinden ayrılan ve kızıyla evlenmek isteyen teyzesi Ulviye Demir'i (52) pompalı tüfek yaraladıktan sonra olay yerine gelen ambulans içinde tekrar ateş ederek teyzesini öldürüp iki kişiyide yaralayan Ferhat Erdoğan (27) hakkında savcı iddianamesini tamamlayarak mahkemeye sundu. Cumhuriyet savcısı Hasan Aydın'ın Katil zanlısı Ferhat Erdoğan hakkında Teyzesi Ulvi Demir'i kasten öldürmek 2 kişiyi de yaralamak suçundan savcının TCK 82/1 maddesine göre yaralamak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği iddianamesi ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Zanlı Erdoğan olay günü uyuşturucu hap ve alkol alığını söyleyip, "Çok pişmanım" dedi.