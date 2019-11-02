Uygulamalarda 31 göçmen yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamalar sonunda 31 göçmen yakalandı. Niğde'nin Ulukışla İlçesi yakınlarında bulunan Eminlik kontrol noktasında durdurulan bir araçtan 31 göçmen çıktı. Ekipler tarafından tarafından yapılan sabit asayiş yol uygulamasında durdurulan, Bekir Özdemir yönetimindeki 21 TJ 645 plakalı minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan toplam 16 Afganistan ve 15 Pakistan uyruklu göçmenler üzerinde yapılan incelemeler sonunda 20 si Türkiye Cumhuriyeti ikamet izin belgesi, 11'i yol izin sevk belgesi olmak üzere toplam 31 adet belgenin sahte olduğu tespit edildi. Yapılan tahkikat sonucunda 31 göçmen ve araç sürücüsü Bekir Özdemir gözaltına alındı.