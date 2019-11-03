Amputede yeni sezon heyecanı başlıyor

TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 2019-2020 Sezonu Süper Ligi
bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı
, şampiyon kadrosuyla
yeni sezona Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü
'ne konuk olarak
başlıyor. İlk karşılaşmasını bugün deplasmanda saat 13:30'da oynayacak olan mavi-beyazlı ekip, lige galibiyetle başlamak istiyor.
Şahinbey Belediye Gençlik ve
Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel
,
yeni sezona galibiyetle başlamak
istediklerini belirterek, "Öncelikle 2019-2020 Ampute Süper Lig'in tüm takımlara hayırlı olmasını diliyor, centilmence bir sezon geçmesini temenni ediyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak yeni sezonda da hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Bu yolda hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum"
ifadelerini kullandı.