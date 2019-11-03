ATO Meclisi’nde FETÖ kavgası

Adana Ticaret Odası'nın (ATO) Perşembe günü gerçekleştirilen meclis toplantısına FETÖ kavgası damga vurdu. Odanın milyonlarını Bank Asya'ya yatırdığı iddiasıyla ceza alan oda başkanı Atilla Menevşe'nin koltuğunu bırakmayıp devam etmesi meclis üyelerinin büyük tepkisine neden oldu. Meclis üyeleri Menevşe'ye "FETÖ zihniyetiyle devam mı edeceğiz?" diyerek bağırdı.

3 YIL 9 AY CEZA ALDI

ATO'ya ait olan bir arsanın benzin istasyonuna tahsisi konusunda toplanan meclis üyeleri, odanın 8 milyon 800 bin lirasını terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya yatıran ve mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına almasına rağmen halen görevinin başında bulunan Menevşe'ye tepki gösterdiler. Sert tartışmalara sahne olan toplantıda üyelerin büyük bölümü Menevşe'nin koltuğu bırakıp gitmesini istedi.

YÖNETİM ETKİLENİYOR

Tartışmaların yaşandığı toplantıda bulunan ve halen yönetim kurulu üyesi Muzaffer Emin Yumuşak, başkanın FETÖ davasından dolayı yönetimin etkilendiğini belirterek, "Bu tarz şeylerin ister istemez yansımaları oluyor. Bizlere de yansıdı. Temsil anlamında başkanımızın birçok yerde kabul görmemesiyle karşı karşıya kaldık. Odalar birliğinde kabul görmüyorsunuz. Dolayısıyla bundan yönetim de etkileniyor. Bu toplantı de bardağı inen son damla oldu" dedi.

BEN İSTİFA EDERDİM

Uzun yıllar ATO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Şaban Baş ise, "Meclisin alacağı kararla da Menevşe'yi istifa ettiremez. Kanunen bakanlık ya da valilik görevden alabilir. Bana göre etik olarak Atilla Menevşe'nin kendisi istifa etmesi gerekir. Eğer ben aynı durumda olmuş olsaydım kesinlikle o koltuğa bir daha oturmaz hemen istifa ederdim" dedi.

MECLİS BAŞKANLA YÜRÜMEK İSTEMİYOR

Atilla Menevşe'nin farklı ilişkiler kurduğunu ve yönetim kurulunu da yalnız bıraktığının altını çizen Yumuşak, "Toplantıda genel sekreter ile birlikte tek kaldı. Ben de meclisi terk ettim. Bunların hepsi Atilla Menevşe'den kaynaklanıyor. Artık Menevşe'nin istifa etmesi lazım. Daha önce Adana'da böyle bir olay yaşanmıştı. Ticaret borsasında Muammer Çalışkan istifa etmişti. Burada da artık Atilla beyin gereğinin yapması kanaatindeyim. Mecliste artık başkanla yürümek istemiyor. Ayrıca başkan gölge yönetim kurmak istiyor" şeklinde konuştu.