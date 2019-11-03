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Boşandığı karısını bıçakla yaraladı

, boşandığı ancak birlikte yaşadığı ile çocukların velayeti nedeniyle tartıştı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Boşandığı karısını bıçakla yaraladı
Kahramanmaraş'ta Harun Azkara (34), boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hatice Akçadağ'ı (32) bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışan Azkara, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Azkara, boşandığı, ancak birlikte yaşadığı Hatice Akçadağ ile çocukların velayeti nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Azkara, Hatice Akçadağ'ı bıçakladı. Biri göğsüne olmak üzere vücuduna aldığı 3 bıçak darbesi ile Akçadağ ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Akçadağ, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata Alınan Hatice Akçadağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bu arada Harun Azkara, eve gelen polislere teslim olmayı reddetti. Bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışan Azkara, polisler tarafından ikna edildikten sonra gözaltına alındı.
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Boşandığı karısını bıçakla yaraladı
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