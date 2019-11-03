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Çukurova’da kış ve bahar bir arada

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Çukurova’da kış ve bahar bir arada
ÇUKUROVA yöresinde bazı yüksek kesimlere kar yağarken, sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bazı bölgelerde ağaçlar çiçek açtı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yüksek kesimlere kar yağdı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla, Tahtalı ve Binboğa Dağları beyaza büründü. Yağışın etkisiyle ilçe merkezinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı erik ve portakal ağaçları çiçek açtı. Anberinarkı köyü sakini Mehmet Durmuşcan (55), yaptığı açıklamada, havalar sıcak gittiği için yaz meyvesi ağaçlarının çiçek açarak ürün vermeye başladığını söyledi.
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Çukurova’da kış ve bahar bir arada
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