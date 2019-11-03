Gençlerden ‘Meme Kanseri Ayı’na yönelik farkındalık etkinliği

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Kolejinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Pembe Tişört etkinliği düzenlendi. Yakın Doğu Koleji Fen Bölümü Biyoloji grubu öğrencileri tarafından organize edilen etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler pembe tişörtler giyerek hem farkındalığı artırdı hem de dayanışma içerisinde bir yardım kampanyası yaparak Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne bağışta bulunuldu. Öğrenci ve öğretmenlerin pembe tişörtler satın alıp giydiği etkinlikte elde edilen 2025 TL ile okulun yardım kumbarasına yapılan bağışlardan elde edilen 3979 TL Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail'e teslim edildi.