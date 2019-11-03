Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Güngör: Maraş kalesi ziyarete açılacak

Güngör: Maraş kalesi ziyarete açılacak

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 3.11.2019
Güngör: Maraş kalesi ziyarete açılacak

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Maraş Kalesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Güngör, "Büyükşehir Belediyesi olarak Tarihi Maraş Kalesi'nin çevre düzenleme planını kurula onaylatmıştık. Ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. 11 bin metrekarelik açık alanda yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yılbaşına kadar Tarihi Maraş Kalesi'ni ziyarete açmayı planladıklarını da belirten Başkan Güngör, "Tarihi Kalemizde yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve seyir alanları oluşturuyoruz. Kurtuluş mücadelemizin sembol mekanlarından olan Tarihi Maraş Kalemizi yıl başına kadar hemşerilerimizin ziyaretine açmayı planlıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Güngör: Maraş kalesi ziyarete açılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN