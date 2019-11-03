Güngör: Maraş kalesi ziyarete açılacak

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Maraş Kalesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Güngör, "Büyükşehir Belediyesi olarak Tarihi Maraş Kalesi'nin çevre düzenleme planını kurula onaylatmıştık. Ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. 11 bin metrekarelik açık alanda yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yılbaşına kadar Tarihi Maraş Kalesi'ni ziyarete açmayı planladıklarını da belirten Başkan Güngör, "Tarihi Kalemizde yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve seyir alanları oluşturuyoruz. Kurtuluş mücadelemizin sembol mekanlarından olan Tarihi Maraş Kalemizi yıl başına kadar hemşerilerimizin ziyaretine açmayı planlıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.