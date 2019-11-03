Hatay’da 5 bin dekar alanda maydonoz üretiliyor

BUGÜN NELER OLDU

vazgeçilmezleri arasında yer alan maydonoz, iklim ve doğa koşulları sebebiyle Hatay'da yoğun olarak yetiştiriliyor. Hatay'da üretilen tonlarca maydanoz, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına ihraç ediliyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde üretilen tonlarca maydanoz, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini koruyor. Verimli arazilerin yanı sıra üreticilerin bir karış toprağını değerlendirmek amacıyla evinin bahçesine bile ekimini yaptığı ürün, yurt içinde ve yurt dışında da büyük talep görüyor. C vitamini bakımından zenginliğiyle bilinen, idrar sökücü, kansızlık, halsizlik ve böbrek taşı gibi birçok hastalığa iyi gelen maydanoz, aynı zamanda iştah açıcı ve ateş düşürücü özelliğiyle şifa kaynağı oluyor. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ilçede yaklaşık 5 bin dekar alanda maydonoz üretiminin gerçekleştirildiğini kadederek, "Maydanoz her yerde üretilir. Ancak Türkiye'de soğukların başlaması ile soğuk bölgelerde maydanoz maalesef ölmektedir" dedi.