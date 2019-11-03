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Hurdacıydı, Antıkacı oldu

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Hurdacıydı, Antıkacı oldu
NİĞDE'DE 10 yıldır hurdacılık yapan Emre Sabanlı (37), çöplerden çıkarılan antika malzemeleri, dükkanında sergiliyor. Antikaların arasında 1 asırlık Osmanlı kılıçlarının yanı sıra 50 ile 200 yaşlarında saatler de bulunuyor. Yüksekokulda elektrik-elektronik okuyan Emre Sabalı, 10 yıl önce hurdacılık yapmaya başladı. Sabalı kendisine getirilen hurdalar arasındaki antika malzemeleri ayırıp, biriktirdi. Bir süre sonra da antikacılığı merak saldı. Sabalı, biriktirdiği antikaları hurda dükkanının vitrininde sergilemeye başladı.
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Hurdacıydı, Antıkacı oldu
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