Mutlu döneceğiz

Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda konuk olacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, başkent Ankara'dan mutlu dönmek istiyor. Teknik direktör Marius Sumudica, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Son dört haftada galibiyet alamadık. Bu takımın üzerinde bir baskı yarattı. Bunu kupa ile kırdık" dedi.

Şimdi tüm dikkatlerin Ankaragücü maçına çevrildiğine dikkat çeken Rumen teknik adam, "Gerekli önlemleri aldık. Futbolcularımla yaptığım görüşmede kanşılaşmanın önemini anlattım. Bana gerekli sözü verdiler. Gaziantep FK'yi yeniden çıkışa geçirmek elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bunun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

RAKİBİN DURUMU KRİTİK

ANKARAGÜCÜ'NÜN çıkış arayan bir takım olduğunu ifade eden Sumudica, "Rakibimiz puan cetvelinde çok kritik bir noktada bulunuyor. Kazanmak için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftar rüzgarını da arkasına alacaktır. Zorlu mücadele öncesi öneml

Ankara-Bakü arasında koşacak

MERSIN Gençlik ve Spor İl Müdürl-üğü'nün lisanslı atletlerinden Bekir Zengin, şehit ve gaziler için Azerbaycan ile Türkiye arasında yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik bir koşu yapmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs 2020'de Türk bayrağı alarak Azerbaycan'a ulaştırmayı hedefleyen Zengin, aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den alacağı ülke bayrağını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirmek istiyor. Yetkili makamlardan, 160 gün sürmesini planladığı bu koşu için güzergahta gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Zengin, "Türkiye'miz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için birlik ve beraberliğimizi temsil eden Türk bayrağımızı, kardeş bildiğimiz dostumuz Azerbaycan'a 15 Temmuz 2020'de ulaştırmak istiyorum" diye konuştu.