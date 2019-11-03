NEU3D Laboratuarına deneysel araştırma ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuarında, Hücre ve Doku Üretimi çalışmaları yapılan 3D Biyo- Yazıcı'nın çocuk cerrahisi alanında kullanımı üzerine yürütülen çalışmalar nedeni ile 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi'nde "Deneysel Araştırma Ödülüne" layık görüldü., Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi'nde "Üç Boyutlu Biyo-Üretim: İlk İzlenimlerimiz ve Çocuk Cerrahisindeki Potansiyeli" isimli çalışmayı sunan Doç. Dr. Emil Mammadov ve ekibi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından "Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Deneysel Araştırma Ödülü" ne layık görüldü.