Yöresel lezzet pazarını kadınlar kuruyor

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Gastronomişehri Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sadece kadınların el emeği ürünlerini satış yapması amacıyla tahsis edilen pazarda, yoğun emekle hazırlanan ürünler satışa sunuluyor. Arsuz Belediyesi tarafından, kadınları üretime kazandırmak ve onlara gelir kapısı sunmak amacıyla "Kadın eli semt pazarı" projesi hayata geçirildi. Kadınlar, evlerinde imece usulü ürettikleri konserveden turşuya, el açması yufkadan zeytin ve zeytinyağına kadar, binbir zahmetle hazırladıkları gıdalar ile kendi tasarımları örgü ve takılar gibi el emeği göz nuru birçok ürünü, haftanın iki günü sabah saatlerinde kendilerine tahsis edilen pazara getiriyor. Burada, ürünlerini özenle stantlarına dizerek satışa çıkaran yaklaşık 250 kadın, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, göreve geldikten sonra kadınlara yönelik projelere ağırlık verdiklerini söyledi. Bu kapsamda, "Kadın eli semt pazarı" projesini hayata geçirdiklerini bildiren Güven, "Hem kadının toplumdaki yerini, sosyal ve psikolojik olarak elde etmesi açısından hem de kendi ev ekonomisine katkıda bulunması açısından bu projeyi önemsedik" diye konuştu.